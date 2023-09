Evade dai domiciliari 4 volte in un mese, 32enne arrestato

Negli ultimi 30 giorni è stato denunciato per ben quattro volte dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Santa Maria Csapua Vetere che, durante i controlli alle persone sottoposte agli arresti domiciliari, non l’hanno trovato in casa.

In tutte e quattro le circostanza l’uomo si era allontanato senza alcuna autorizzazione. E anche ieri il 32enne di Santa Maria Capua Vetere si è arbitrariamenete allontanato dall’abitazione. Questa volta i carabinieri lo hanno arrestato dopo averlo rintracciato lontano dal proprio domicilio.

Posto nuovamente agli arresti domiciliari verrà giudicato per direttissima.