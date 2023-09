Evade dai domiciliari e ruba gasolio in un deposito: incastrato dai video

Nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari a Caivano, un quarantottenne già noto alle forze dell’ordine per la commissione di reati contro il patrimonio, non ha esitato a lasciare la propria abitazione per recarsi a Marcianise dove aveva individuato, in via Trento, il deposito di una ditta di autotrasporti dove poter effettuare un furto. L’uomo, dopo aver tranciato la rete di recinzione, si è introdotto nel piazzale asportando circa 1500 litri di gasolio.

Le indagini, svolte dai carabinieri della Stazione di Marcianise a seguito della denuncia formalizzata dal proprietario del deposito, hanno consentito anche grazie all’acquisizione dei filmati estratti dalle telecamere di videosorveglianza, attivate lungo via Trento dal Comune di Marcianise, di ricostruire il furto e di identificare il malvivente.

La perquisizione eseguita a Caivano ha permesso di rinvenire all’interno dell’auto in uso all’evaso tre grosse taniche in plastica, una cesoia, un tubo in gomma e una felpa intrisa di gasolio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’uomo è stato riaccompagnato ai domiciliari e denunciato. Dovrà rispondere di furto aggravato ed evasione