Nasconde in casa panetto di hashish e materiale per confezionare dosi, denunciato 26enne a Marcianise

Controlli antispaccio a Marcianise, pusher finisce nella rete dei carabinieri. Sequestrati oltre 100 grammi di hashish.



I serrati controlli del territorio messi in atto dai carabinieri nella locale stazione con particolare concentramento nelle ore serali e notturne, hanno consentito di bloccare e identificare un 26enne del luogo che, mentre passeggiava a piedi in via Mattarella, aveva poco prima fermato un’autovettura in transito avviando un’accesa discussione con il giovane al volante.



I militari dell’Arma, insospettiti dal suo atteggiamento che alla loro vista si è subito mostrato nervoso ed intollerante, hanno proceduto all’immediata identificazione e perquisizione personale e domiciliare rinvenendo, in suo possesso, un panetto di hashish del peso di 100 grammi, una bustina contenente circa 10 grammi della medesima sostanza, un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio ed il confezionamento delle dosi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Il 26enne è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.