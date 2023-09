Tentano di rubare attrezzi da lavoro in un casolare a Castel di Sasso, arrestati in tre

Stavano per rubare attrezzi da lavoro quando sono stati sorpresi e bloccati dai carabinieri. E' accaduto ieri sera a Castel di Sasso. In tre finiscono agli arresti domiciliari per furto aggravato in concorso, sono tutti di Santa Maria Capua Vetere.

Il proprietario del casolare si è accorto della presenza dei ladri e ha chiesto aiuto al numero di pronto intervento “112” della Compagnia carabinieri di Capua. I militari della vicina stazione di Formicola, a quel punto, si sono immediatamente recati al casolare sito nella zona Pip sulla statale Sannitica a Castel di Sasso.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno sorpreso due uomini e una donna intenti a caricare in macchina la refurtiva asportata pochi istanti prima dal casolare segnalato, consistente in materiale ed attrezzi da lavoro, nonché un’impalcatura in allumino del valore di oltre 1.000,00 euro.

I tre pregiudicati, un 31enne, un 19enne e una 21enne, tutti di Santa Maria Capua Vetere, non si sono resi conto dell’arrivo dei carabinieri che li hanno subito bloccati e sottoposti a perquisizione personale e veicolare. All’interno dell’autovettura avevano anche della rubinetteria da un vicino casolare. Il materiale recuperato è stato restituito ai proprietari. I tre sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.