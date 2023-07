A Teverola e a Cancello ed Arnone sventati due furti, sequestrata un'ascia

I carabinieri hanno sventato due furti: uno a Teverola e l’altro a Cancello ed Arnone, dove nella disponibilità di tre indagati è stata trovata addirittura un'ascia. A Teverola, tutto è partito da un controllo di tre persone all’interno di una Renault Clio ferma nel parcheggio del centro commerciale Appia Center in via Appia. Non è chiaro se la loro presenza in quel luogo fosse finalizzata a rubare una delle autovetture in sosta o se quello fosse solo il luogo dove incontrarsi per poi partire alla volta di zone dove colpire. Sta di fatto che per i tre, un 39enne, un 38enne e un 35enne, tutti georgiani, in Italia senza fissa dimora, è scattata una denuncia in stato di libertà per possesso di arnesi da scasso. Nel veicolo i carabinieri, hanno trovato e sequestrato diversi arnesi da scasso. A Cancello Arnone, invece, un’autovettura risultata poi rubata aveva all’interno delle chiavi alterate e dei grimaldelli sotto i tappetini e con i sedili posteriori eliminati. Per i carabinieri, tre persone stavano pianificando un colpo da mettere a segno: sono state denunciate per ricettazione e possesso di chiavi alterate e grimaldelli. Si tratta di un 37enne, un 39enne e un 34enne di nazionalità rumena. Nella Fiat Multipla, risultata rubata, i militari hanno sequestrato diversi strumenti, tra cui un’ascia.