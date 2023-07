Boom di furti auto in Italia, oltre 123mila (+18%). Maglia nera alla Campania, Panda e Qashqai in vetta alle preferenze

Tornano a crescere in modo significativo i furti di veicoli in Italia. A certificarlo sono i dati del “Dossier sui Furti di veicoli”, elaborato da LoJack Italia, società leader nelle soluzioni telematiche per l’Automotive e nel recupero dei veicoli rubati, che ha raccolto e analizzato i dati forniti dal Ministero dell’Interno sul 2022 e li ha integrati con quelli provenienti da elaborazioni e report nazionali e internazionali sul fenomeno.

Lo scorso anno la crescita dei furti ha registrato un aumento che, con simile intensità, non si vedeva da molti anni, segnando un +18% rispetto al 2021, per un totale di oltre 123mila veicoli rubati. La crescita del fenomeno ha riguardato tutte le categorie vetture/SUV, moto/scooter, furgoni e mezzi pesanti. Un vero e proprio boom che testimonia come, archiviata ormai la fase di contrazione legata ai limiti alla circolazione imposti durante la pandemia, il business criminale dei furti sia ormai ripartito di slancio. A rendere ancora più preoccupante lo scenario è anche il tasso di recupero che, pur se in lieve risalita, resta al 40%, a conferma di come queste attività siano oggi prerogativa di vere e proprie centrali di smercio e/o di smontaggio dei veicoli sottratti e di come la lotta tra forze dell’ordine e ladri sia sempre più una guerra basata sul tempo, che trascorre tra l’episodio e la denuncia, e sulla tecnologia dei dispositivi eventualmente a bordo del veicolo, ma anche su quella utilizzata in alcuni casi dai ladri. Se la denuncia e la relativa ricerca vengono avviate tardivamente e il mezzo non dispone di adeguata tecnologia per la localizzazione, le percentuali di ritrovamento si riducono drasticamente, anche ben al di sotto della già bassa media nazionale.

“Il business dei furti è tornato a farsi sentire in modo deciso nel nostro Paese”, ha osservato Massimo Ghenzer, Presidente di LoJack Italia, “Non assistevamo a un tasso di crescita così significativo, anno su anno, da molto tempo. Lo scorso anno 73.465 veicoli sono spariti nel nulla. Due curiosità: secondo nostre stime, i ladri d’auto si muovono principalmente di notte (nel 65% dei casi), quasi sempre nei giorni lavorativi della settimana (nel 90% dei casi); non è vero che a essere rubate sono soprattutto le auto appena comprate. Le vetture mantengono un appeal per i ladri praticamente inalterato nei primi 3-4 anni, per poi iniziare a scendere sensibilmente dal 5 anno in poi. Per evitare di restare vittima della seconda violazione più temuta dagli italiani (dopo il furto in casa), soprattutto in alcune aree del Paese è necessario tutelarsi dotandosi di dispositivi hi-tech in grado di garantire maggiori chance di rilevamento e recupero dell’auto dopo il furto. Solo un intervento rapido ed efficace può ridurre le possibilità che del veicolo si perdano le tracce per sempre. Grazie alla nostra tecnologia e a un team di esperti che supporta sul campo le Forze dell’Ordine nella ricerca oggi possiamo contare su percentuali di recupero doppie rispetto a quelle del mercato. I veicoli equipaggiati con LoJack vengono ritrovati in 8 casi su 10, il doppio della media nazionale di recupero”.

Nel 2022 73.465 veicoli sono spariti nel nulla anche per questi motivi. Il lieve incremento dei recuperi registrato lo scorso anno è in parte dovuto alla maggiore presenza di dispositivi di localizzazione a bordo delle vetture e in parte a una crescente attenzione verso la telematica di bordo da parte delle case automobilistiche e degli automobilisti stessi.

A guidare la significativa crescita dei furti sta di fatto contribuendo anche l’utilizzo sempre più frequente da parte dei ladri di dispositivi hi-tech in grado di agevolare e rendere più rapida e meno vistosa la violazione dell’auto e la sua sottrazione. Secondo le stime LoJack elaborate anche sulla base delle attività di recupero realizzate a supporto della Polizia, oggi in Italia il 33% dei furti di vetture e SUV dotati di chiave contactless (che consente l’apertura/chiusura del veicolo a breve distanza), viene compiuto anche grazie all’utilizzo di un dispositivo tecnologico, in grado di beffare il proprietario della vettura in soli 30 secondi, anche quando ritiene di essere al sicuro.

Altro trend in forte crescita negli ultimi mesi riguarda i furti parziali, cioè le sottrazioni di singoli pezzi alle vetture in sosta su strada.

Complice la grave crisi di produzione e di disponibilità dei pezzi di ricambio, marmitte, ruote, paraurti e fari sono oggi i pezzi più rubati per essere poi instradati su mercati paralleli a quello ufficiale. A rendere ancora più appealing questo particolare business criminale ha contribuito anche la crisi delle materie prime, acuita dalla guerra in Ucraina, e così ecco che sempre più spesso anche i catalizzatori sono entrati nel mirino dei ladri, spesso “segati” e portati via per estrarre particelle di oro e platino contenute oppure le preziose batterie al litio estratte da veicoli elettrici. Tutto ciò provocando danni per diverse migliaia di euro per i malcapitati proprietari del mezzo.



Furti di autoveicoli. L’incremento dei furti di autoveicoli (vetture + furgoni + SUV), la fetta più significativa del mercato, si è spalmato più o meno omogeneamente su tutta la Penisola, portando oltre il livello di guardia il primato di Campania e Lazio, rispettivamente con 24mila e 15mila episodi. In crescita anche la performance della Puglia (+17%), che con 14.951 furti tallona il secondo posto del Lazio. Seguono Sicilia (12.638 casi e +37% sull’anno precedente) e Lombardia (8.508).

In queste 5 Regioni si verificano 75mila dei complessivi 89mila furti. Un elemento che conferma una volta di più come le organizzazioni criminali privilegino operare all’interno delle grandi metropoli o nei contesti del Sud Italia in cui le mafie hanno tradizionalmente radicato le proprie attività. Un caso a parte costituisce la Puglia che, nelle sue campagne, ospita un significativo e imprecisato numero di centrali di smontaggio di vetture rubate in grado, nel giro di una notte, di cannibalizzare una vettura e renderla quindi introvabile alle Forze dell’Ordine.

Il Lazio resta la regione in cui gli autoveicoli, una volta sottratti, fanno più difficilmente ritorno a casa: meno di 1 su 3 (il 32%) viene ritrovato. A conseguire la migliore performance in termini di recupero, tra le Regioni che possono contare su un’incidenza significativa del fenomeno, è l’Emilia-Romagna con quasi 2mila furti e un tasso del 60% di ritrovamenti. Diverse, invece, sono le Regioni in cui i proprietari di un’auto possono dormire sonno tranquilli: in ben otto, Basilicata, Valle D’Aosta, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Trentino-Alto Adige e Umbria le sottrazioni non raggiungono i 600 casi l’anno.

Le auto e i SUV più rubati. La classifica dei modelli di vetture più rubate non registra stravolgimenti rispetto agli scorsi anni e asseconda il mercato delle vendite. Anche nel 2022 le prime cinque posizioni sono appannaggio dei brand del Gruppo Stellantis con in testa la FIAT Panda con 11.942 sottrazioni (oltre 1 vettura rubata su 10 è Panda), seguita dalla FIAT 500 (8.698), dalla FIAT Punto (5.444), dalla Lancia Ypsilon (3.918) e dalla Alfa Romeo Giulietta (1.658). La Volkswagen Golf riconquista il sesto posto (1.427), a scapito della Smart Fortwo Coupè (1.408). A completare la top ten ci sono la Renault Clio (1.388), la Ford Fiesta (1.157) e la Opel Corsa (910). Nella categoria SUV, sempre più ambita dai ladri che spesso dopo la sottrazione li instradano lungo le redditizie rotte dell‘Est Europa o del Nord Africa dove vengono rivenduti, i più attenzionati restano, come da tradizione, il Nissan Qashqai, il Land Rover Evoque, lo Hyundai Tucson e il Toyota RAV4.

Furti di moto/scooter. Non conosce soste anche il business dei furti di moto e scooter. Ogni giorno in Italia ne vengono rubati oltre 85 (erano 73 nel 2021), per un totale che lo scorso anno ha toccato quota 31.138, +17% rispetto al 2021. Di questi, solo il 39% viene restituito al legittimo proprietario. Come in parte avviene per le quattro ruote, queste, una volta rubate, possono essere rivendute soprattutto in Paesi dell’Est o sfruttate per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio usati. La Campania guida la graduatoria delle regioni più a rischio con ben 7mila furti e un tasso di recupero fermo al 25% (3 su 4 non vengono trovati), seguita a distanza da Sicilia (5.559 casi), Lazio (5.210) e Lombardia (4.141).

Tra le aree che hanno registrato un vero e proprio boom del fenomeno va segnalata la Toscana, dove nel 2022 le sottrazioni delle due ruote hanno registrato un +30%, che ha l’ha portata a superare la soglia delle 2mila unità sottratte. La top 5 dei modelli più rubati conferma il primato incontrastato dell’Honda SH (6.378 unità rubate nel 2022) e segna un paio di sorpassi: il primo ad opera dello Scarabeo Aprilia (1.378) che scalza dal secondo posto il Liberty Piaggio (1.363) e il secondo operato dal Beverly Piaggio (1.114) che supera la Vespa Piaggio (1.040).

Furti di mezzi pesanti. L’andamento generale dei furti di automezzi pesanti, categoria che include truck, rimorchi, autobus, veicoli speciali e roulotte, registra una crescita inferiore a quella degli altri veicoli (+10%), ma al contempo conferma come, tra le diverse categorie, gli automezzi risultano quelli che, una volta rubati, hanno meno probabilità di essere ritrovati. Solo 1 su 3 viene recuperato. Un dato allarmante, questo, che dice molto su come questi mezzi siano oggetto delle attenzioni di organizzazioni criminali ben strutturate che non lasciano nulla al caso. A rendere interessanti questi veicoli è il loro valore e in alcuni casi anche quello delle merci trasportate.

Nel 2022 ne sono stati rubati 2.416, oltre 6 al giorno. Dopo un anno (il 2021) di calo, anche questo segmento ha ripreso vitalità, arrecando grave danno alle attività dei proprietari, spesso aziende che vedono sparire il carico trasportato e con esso il bene strumentale. Si confermano tre le dinamiche che sottendono questi furti: quelli su commissione, le truffe e le appropriazioni indebite di veicoli in leasing.

Consigli utili per non farsi rubare l’auto Il recente boom dei furti di auto e l’avvicinarsi della stagione estiva, momento clou per questo business, non lascia certo tranquilli i proprietari di auto. LoJack ripropone quattro suggerimenti utili per non restarne vittima:

Attento al parcheggio - Non lasciare l’auto in parcheggi isolati o incustoditi, non parcheggiare sempre nello stesso posto. Verifica ogni due giorni che l’auto sia parcheggiata nel punto in cui l’hai lasciata. Denunciare con tempestività l’eventuale furto aumenta la possibilità di ritrovarla.

Attento quando lasci l’auto in autogrill o al centro commerciale – Quando chiudi la vettura a distanza tramite una smart key, controlla sempre manualmente l'avvenuta chiusura delle portiere. Un ladro potrebbe disturbare il segnale con un jammer per poi entrare indisturbato nel veicolo e approfittare della sosta. Sempre più furti avvengono con questa modalità.

Non distrarti - Non lasciare l’auto accesa e con le chiavi inserite, nemmeno per pochi secondi (ad esempio mentre sei in doppia fila), potrebbero risultare decisivi per il furto. Prima di lasciare l’auto, assicurati che i finestrini siano ben chiusi. Non lasciare mai PC o tablet in auto, i furti questi di dispositivi lasciati incautamente in automobile sono sempre più frequenti. Il ladro, grazie a specifiche APP per telefonini che ricevono i segnali Bluetooth emessi da molti dispositivi anche quando sono apparentemente inattivi, può verificare la loro presenza, forzare il portabagagli e appropriarsene.

Proteggi la tua auto con un sistema di antifurto o un sistema di recupero - Un antifurto meccanico rappresenta un rallentamento nelle attività del ladro e può indurlo a preferire la sottrazione di un’auto senza protezione, ma un sistema di recupero hi-tech e non schermabile rende molto probabile il rapido recupero del veicolo.