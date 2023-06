Sorpreso a rubare, cade durante la fuga e si lesiona il femore: arrestato

Sorpreso a rubare in un condominio, mentre tenta di scappare per evitare i carabinieri cade e si rompe il femore. E’ successo nella tarda serata di ieri a Teverola. Erano le 23 quando la centrale operativa della compagnia di Aversa ha ricevuto, sul numero di emergenza “112”, una richiesta d’intervento per furto all’interno di un condominio in via Roma. Sul posto sono state fatte confluire prima la pattuglia della stazione di Frignano e, subito dopo, quelle della stazione di Cesa e la radiomobile di Aversa.



All’arrivo i militari dell’Arma hanno notato un uomo a terra, dolorante, accerchiato da alcuni condomini, che hanno riferito che il malvivente, dopo aver asportato una macchina per caffè da un locale seminterrato del condominio e la “cassa subwoofer” da un’auto parcheggiata, nel tentativo di scavalcare il cancello di accesso al garage per fuggire era inciampato e, nella caduta, si era fatto male.



Gli immediati accertamenti espletati dai carabinieri hanno permesso di accertare che l’uomo era giunto sul luogo del furto a bordo di una Fiat Tipo, denunciata rubata presso la stazione carabinieri di Giugliano in Campania il 14 giugno scorso, con dei complici riusciti a fuggire. Nel corso della perquisizione personale e dell’autovettura sono stati rinvenuti e sequestrati arnesi da scasso.

L’arrestato a seguito della caduta si è lesionato il femore e, pertanto, è stato trasportato da personale del 118 presso l’ospedale di Aversa e ricoverato in regime precautelare degli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.