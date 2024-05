Aveva commesso furti in Irpinia, poi si reca in Questura a Napoli per chiedere il passaporto ma viene arrestato. Quando si è presentato negli uffici, i poliziotti hanno scoperto che era destinatario di un provvedimento di carcerazione per reati contro il patrimonio.

In manette un 29enne di origini slave.

L'uomo si è presentato all'Ufficio Passaporti della Questura napoletana per formalizzare la richiesta del documento; dai rilievi dattiloscopici, però, è emerso che era destinatario di un provvedimento per la carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, Ufficio Esecuzioni penali. Dovrà ora scontare 1 anno e 6 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi in provincia di Avellino.