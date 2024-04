Telese Terme, base di spaccio nell’ex casa cantoniera: scatta l'arresto per tre minori

Sono tre i giovanissimi finiti in arresto a Telese Terme. Si tratta di due 15enni e di un 16enne, ora a Napoli presso una struttura di accoglienza a disposizione della Procura dei minori. Ad arrestarli sono stati i poliziotti del commissariato termale, diretti dal commissario capo Elio Beneduce. Nella notte tra sabato e domenica, stando a una prima ricostruzione, gli agenti delle volanti avrebbero notato i tre in atteggiamenti sospetti aggirarsi nei pressi della stazione di Telese. Poi li hanno seguiti nei pressi di una casa cantoniera oggi in disuso. Una volta entrati, gli agenti hanno bloccato i giovani rinvenendo circa 300 grammi di hashish e marijuana custoditi in uno zaino e 2 bilancini di precisione. I giovani sono finiti in manette con l'accusa di detenzione di droga ai fini dello spaccio. Gli avvocati difensori Giuseppe D'Agostino e Angelo Leone, intanto, avrebbero incontrati i ragazzi all'interno della struttura partenopea e visionato il fascicolo.

Già nei giorni scorsi, gli agenti avevano fermato a Telese un 41enne del casertano che si aggirava con fare sospetto, poi trovato in possesso di due involucri termosaldati al cui interno erano custoditi della cocaina e del crack. L'uomo, sprovvisto anche di documenti, era stato prima condotto presso il locale Commissariato per accertare la sua identità e poi segnalato alla Prefettura di Benevento.