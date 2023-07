I ladri non si fermano. Dopo il capoluogo, questa volta sono state prese di mira le case del Serinese e del Montorese. Almeno quattro i furti messi a segno nelle abitazioni di San Michele di Serino, Serino e a Piano di Montoro, oltre a tentativi falliti.

Svaligiate abitazioni che si trovano in zone centrali. E in alcuni casi sono stati compiuti durante le ore del giorno. Sono stati portati via contanti, gioielli e oggetti di valore. I bottini sono importanti, ma ancora da quantificare. Le case sono state messe completamente a soqquadro. Al rientro, i proprietari si sono trovati di fronte la triste scena.

Nelle abitazioni interessate dalle visite sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso per cercare di risalire all'identità dei malviventi. Oltre ai colpi portati a termine dalle bande di ladri, ci sono stati altri tentativi che fortunatamente sono falliti. In queste due zone della provincia torna dunque l'allarme. Per i cittadini sale la tensione, perché temono che possano esserci ancora visite da parte dei soliti ignoti.

Le persone hanno paura di lasciare le abitazioni vuote, circostanza che si verifica maggiormente in occasioni delle varie feste in giro per l'Irpinia e per le vacanze. Per tale motivo, Carabinieri e Polizia invitano a non pubblicare foto e commenti sui social media di ferie o gite fuori casa. Il primo strumento utilizzato dai ladri per capire se un appartamento sia abitato in quel momento è proprio internet e, quindi, i social network. Nei giorni scorsi, altre segnalazioni sono giunte dall'hinterland del capoluogo. In modo particolare da Cesinali e da contrada Novesoldi, tra Atripalda e Avellino. La città è stata presa di mira lo scorso fine settimana. Vari i colpi realizzati con bottini notevoli. Complessivamente sono stati rubati circa undicimila euro in libretti postali, altri tremila in contanti. E poi oro e altri oggetti preziosi per circa seimila euro, monete in oro per un valore superiore a quattromila euro, quattro Rolex, ulteriori sessanta orologi (trafugati in una sola abitazione) e costose borse Louis Vuitton.