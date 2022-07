In auto di notte con coltello, martelli e ascia: fermato 50enne

Da Summonte alla Valle Caudina armato di coltello, martelli e ascia. Un 50enne già noto alle forze dell’ordine è stato fermato dai Carabinieri a San Martino Valle Caudina durante la notte. Il soggetto non ha saputo dare spiegazioni rispetto alla sua presenza a quell'ora in Valle Caudina. I militari dell'Arma hanno così deciso di approfondire, eseguendo una perquisizione all'interno del veicolo. Il controllo ha permesso di trovare un coltello a scatto, due martelli e un'ascia che erano stati abilmente occultati. Per il 50enne è scattata la denuncia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Proposto per il 50enne l'emissione del foglio di via obbligatorio.

