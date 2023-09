Butta la cocaina nel water, carabinieri la recuperano e arrestano 51enne di San Prisco

I carabinieri di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato un 51enne di San Prisco, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, all'esito di una perquisizione domiciliare eseguita presso un'abitazione ubicata a Castel Volturno in sua disponibilità, è stato trovato in possesso di 124,6 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina, confezionata in involucri in cellophane.

Lo stupefacente, gettato nel water dall’uomo all’arrivo dei carabinieri, è stato recuperato all'interno della fossa biologica utilizzata per lo sversamento delle acque di scarico. Rinvenuti e sequestrati anche 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e manoscritti verosimilmente attestanti l'attività di vendita al dettaglio di sostanza stupefacente.

Sequestrata la somma contante di 1.500,00 euro, ritenuta provento di attività illecita.

L’uomo è stato poi denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti a offendere; nel portabagagli dell'autovettura in suo uso, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una mazza ferrata della lunghezza di 65 cm. L'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.