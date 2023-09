Sequestrate 190 piante di cannabis nel Casertano per 2 milioni di euro

Ben 190 kg di sostanze stupefacenti e una piantagione di quasi 900 piante, che avrebbero prodotto guadagni illeciti per oltre 2 milioni di euro, sono state sequestrate in tre diverse operazioni dalla Guardia di Finanza di Caserta. Le Fiamme Gialle hanno poi denunciato all'Autorità Giudiziaria due persone, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni antidroga sono state effettuate nelle località di Casaluce, Macerata Campania e Marcianise dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caserta. L'attività è frutto della sinergia operativa tra le componenti territoriali e aeronavali del Corpo, che ha permesso di sfruttare le potenzialità delle moderne apparecchiature installate a bordo degli aeromobili nel corso di indagini preventive e repressive finalizzate al contrasto dei traffici criminali.

Le ultime operazioni, nate a seguito degli input forniti dalle perlustrazioni aeree dei finanzieri della Sezione Aerea di Napoli, hanno permesso alle Fiamme Gialle di Aversa, Caserta e Marcianise, a seguito di mirate attività investigative, di individuare e sequestrare, tra la fine di luglio e l'inizio di settembre, ben tre piantagioni di droga. Nello specifico, i militari del Gruppo di Aversa hanno individuato a Casaluce una coltivazione di «cannabis indica», composta da 226 piante dell'altezza di circa un metro e numerosi attrezzi utilizzati per la coltivazione. A seguito di un esame speditivo della qualità delle piante rinvenute, e qualificato il contenuto di Thc superiore al limite previsto dalla norma, i militari hanno sequestrato la sostanza stupefacente rinvenuta del tipo «marijuana», del peso complessivo di circa 46 kg.

I Baschi Verdi del Gruppo di Caserta hanno scoperto e sequestrato a Macerata Campania una piantagione di cannabis composta complessivamente da 523 piante (di cui 13 di oltre 5 kg cadauna) e, all'interno di un laboratorio adiacente, 140 kg di sostanza stupefacente di tipo cannabis e 195 gr di sostanza stupefacente di tipo hashish.