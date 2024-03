«Io coltivo», la raccolta firme approda in città

Domani giornata di raccolta firme, dalle 14 alle 20 presso il Museo Arcos a Benevento, a sostegno della proposta di legge «Io Coltivo!». «Questa proposta, volta a depenalizzare la coltivazione di cannabis per uso personale e associato - spiegano i promotori dell'iniziativa - rappresenta un passo avanti fondamentale nella lotta per una legislazione più equa sugli stupefacenti in Italia. Con il potenziale effetto di consentire ai maggiorenni di coltivare fino a 4 piante femmine di cannabis per uso personale, la proposta offre un'opportunità reale per un approccio più moderno e progressista alla cannabis nel nostro Paese».

Ad organizzare l'evento, forti del sostegno assicurato dalle organizzazioni e dai partiti a cui fanno riferimento, sono Paolo Maria Cavallo (portavoce gruppo Più Europa Benevento), Stefano Orlacchio (segreteria cittadina Giovani Democratici e membro Radicali Italiani), Laura Russo (Canapò Grow Shop), Pierangelo Polcino (Clorofilla Shop), Antonella Calandrini (Associazione Luca Coscioni Cellula Benevento), Ciro Petrone (Magic Grow) e Nicola Paccone (tesoriere Più Europa Caserta).

«Questa giornata di raccolta firme - spiegano - offre un'opportunità unica per i cittadini di Benevento di mostrare il loro sostegno a una legislazione più progressista e responsabile riguardo alla cannabis. Ogni firma conta e contribuisce a plasmare il futuro di questa importante proposta di legge per una politica della cannabis più umana e responsabile in Italia».