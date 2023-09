In auto con dosi di cocaina e soldi, 47enne di San Marcellino preso a Trentola Ducenta

Preso con dosi di cocaina e denaro, nei guai un 47enne finito ai domiciliari. L’atteggiamento sospetto e il fatto che stesse percorrendo continuamente a bordo della sua autovettura, nella tarda serata, via Starza a Trentola Ducenta, ha insospettito i carabinieri della locale stazione che lo hanno fermato per un controllo.

Il 47enne di San Marcellino, già noto alle forze dell’ordine, si è mostrato particolarmente nervoso per la presenza dei militari. Lo stesso, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 10,16 grammi di cocaina e la somma in contanti pari a 150 euro.

Lo stupefacente ed il denaro rinvenuti sono stati sequestrati.



L’uomo è stato arrestato e accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.