A Caserta il boom del centro comunale per il riuso: cittadini virtuosi

Numeri da record a giugno, luglio e agosto, per il Centro comunale del Riuso di Caserta. Negli ultimi tre mesi sono stati circa 1500 gli oggetti prelevati dall'interno del Centro, destinati al riutilizzo e sottratti al conferimento in discarica. I cittadini hanno ritirato soprattutto libri, giocattoli, articoli per la casa, quadri, complementi d'arredo e utensili. L'impennata dei prelievi si affianca ad una costante attività di conferimento che avviene sin dall'apertura del Centro per il Riuso, avvenuta nello scorso mese di aprile. «Sono risultati davvero incoraggianti - ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino - che ci spingono a continuare su questa strada, che ci vede crescere costantemente sotto il profilo della raccolta differenziata e dell'economia circolare». «Il Centro del Riuso - ha aggiunto l'assessora all'Ambiente, Carmela Mucherino - coniuga due obiettivi: la tutela dell'ambiente e la solidarietà. Grazie al Centro è possibile evitare il conferimento di materiali in discarica, con il conseguente risparmio in termini economici, e di dare la possibilità, a chi ne ha bisogno, di prelevare oggetti di varie tipologie e di poterli utilizzare nella quotidianità». ll Centro Comunale del Riuso, situato nell'isola ecologica di via Sossietta Scialla, consente ai cittadini di donare o prelevare oggetti usati ma ancora in buone condizioni, e dunque funzionanti, che possono risultare utili; un vero e proprio «scambio» spontaneo tra cittadini. Proseguono intanto le attività degli ispettori ambientali facenti capo all'Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune di

Caserta, volte a verificare il corretto svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti. Nei mesi di giugno, luglio e agosto sono state elevate circa 30 multe, soprattutto a carico di esercizi commerciali, ma anche di condomini privati. (ANSA).