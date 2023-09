Blitz ant-droga nel rione ex Iacp di Santa Maria Capua Vetere: sette denunce e più di 100 dosi scoperte

Dalla tarda serata di ieri e sino alle prime ore di questa mattina trenta uomini della Compagnia e della Stazione dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, supportati dai militari della locale Sezione Operativa e da unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Sarno, hanno eseguito mirati controlli e numerose perquisizioni presso le palazzine dell’ex rione Iacp di via Raffaello. Nel corso dei controlli i militari dell’Arma hanno individuato alcuni appartamenti i cui occupanti, accortisi della loro presenza, hanno lanciato dalla finestra borselli contenenti numerose dosi di cocaina. Ulteriori dosi, grazie anche al fiuto del cane antidroga Max, appartenente al Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, sono state rinvenute sulle scale di accesso agli appartamenti e in possesso dei denunciati.

Le perquisizioni hanno permesso di rinvenire e sequestrare in totale 85 dosi di cocaina, hashish per una cinquantina di dosi, 1.085 euro in contanti, in banconote di vario taglio e una mazza da baseball.

I sette denunciati dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, compresa una donna che, trovata in possesso della mazza da baseball è stata anche denunciata per porto di oggetti atti ad offendere.