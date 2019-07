Lunedì 29 Luglio 2019, 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cittadino romeno di 44 anni, M.C.C. è morto sul colpo e la sua compagna di 33 anni, G.A. è ricoverata nel presidio ospedaliero di Castelvolturno a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte sul litorale Domizio, in località Levagnole di Mondragone. La dinamica è ancora in fase di accertamento.I due stranieri sarebbero stati investiti dall'auto guidata da un giovane conducente, anche egli ferito che ha prestato i primi soccorsi. Nonostante ciò, l'uomo Ciro S. di 28 anni, ha rischiato di essere aggredito da alcune persone presenti sul luogo dell'incidente. Per l'uomo si procede per omicidio stradale colposo. La donna, ferita gravemente, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico.