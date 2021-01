Terribile e spettacolare incidente nel centro urbano di Mondragone. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un'Alfa 147 subito dopo aver imboccato via Trento ha perso il controllo dell'autovettura ed è andata a schiantarsi contro la serranda di un negozio per poi finire, dopo un testa coda, bloccata sul marciapiede lungo il lato destro della strada, a ridosso del portone di ingresso di un'abitazione.

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Incendio a Lusciano: distrutta carrozzeria,danni a falegnameria,... L'INCENDIO A fuoco cartolibreria a Macerata CampanaI passanti danno... IL CASO Caserta, pedoni a rischio investimento:gli alberi non potati...

L'episodio è avvenuto pochi minuti fa ed ha causato rallentamenti al traffico urbano. Il giovane alla guida della vettura, un ventottenne operaio di un panificio locale, ha riportato delle lievi contusioni ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sessa Aurunca per le cure del caso. Qui sarà sottoposto al test alcolemico ed a quello tossicologico per accertare, come disposto dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi del caso, se al momento dell'impatto fosse sotto l'effetto di alcolici o di stupefacenti. Soltanto per una fortunata coincidenza l'incidente non ha avuto conseguenze più gravi. Al momento dello schianto infatti in via Trento, una strada di solito molto trafficata e che unisce il centro storico alla Domiziana ed al mare, non si sono trovate a transitare altre autovetture o dei passanti.

Ultimo aggiornamento: 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA