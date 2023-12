Incursione di ladri a scuola, buttano giù una parete della segreteria della scuola media per portare via i computer. Il furto è avvenuto durante la notte tra giovedì e venerdì - ma si è saputo ieri - ad opera di ignoti, che per accedere agli uffici chiusi della segreteria hanno demolito le mura adiacenti le porte antieffrazione.

Probabilmente, i malviventi erano convinti di fare bottino pieno, pensando di trovare chissà che cosa di prezioso all'interno della segreteria, oltre a computer e altri strumenti didattici. Sono stati gli operatori scolastici, all'indomani dall'accaduto, a segnalare la devastazione all'amministrazione comunale e ad avvertire le forze dell'ordine.

Le indagini sono ora in corso da parte dei carabinieri della locale stazione per individuare gli autori del raid. Per ora, si sta facendo la conta dei danni da parte della dirigenza scolastica.

Il sindaco Giuseppe Mariniello e la delegata alla Pubblica istruzione Luisa Mottola, oltre a condannare la violenta irruzione nell'istituto scolastico, hanno provveduto a riparare i danni causati dai malviventi: gli operai del Comune si sono messi subito a lavoro per fare in modo che la scuola possa tornare a essere agibile. L'istituto di via della Resistenza è ormai da tempo nel mirino di ladri e vandali: l'ultimo colpo è dello scorso maggio, quando ignoti trafugarono diversi computer.