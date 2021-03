CASERTA - Se per un punto Martin perse la cappa, per un mancato segno di spunta sulla modulistica un invalido residente nel Casertano stava perdendo l’indennità di accompagnamento. L’Inps era stata infatti inflessibile: senza che fosse stata spuntata la voce sulla sussistenza delle condizioni per ottenere l’indennità, la domanda non poteva essere accolta. A prescindere. Per fare cambiare idea all’Istituto non è bastata la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che è stata impugnata dall’ente previdenziale e portata in Cassazione. La cui sesta sezione ha definitivamente respinto l'eccezione di improponibilità della domanda per assenza di idonea domanda amministrativa. Secondo il collegio giudicante (presidente Maria Margherita Leone, relatore Gabriella Marchese) la normativa attribuisce all'Inps solo l'individuazione delle modalità concrete di presentazione delle istanze, non anche l'individuazione del contenuto delle domande, per cui va escluso che possa introdurre cause di improponibilità derivanti dal mancato, inesatto o incompleto rispetto della modulistica all'uopo predisposta. “Diversamente opinando – spiegano gli ermellini - si realizzerebbe una sostanziale limitazione del diritto di azione, costituzionalmente garantito, dell'aspirante al riconoscimento del beneficio assistenziale”.

