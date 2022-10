Investimento e fuga in piazza Padre Pio. È omissione: denunciato

Giovane ventiduenne di Giugliano investe un cinquantenne di Casal di Principe e scappa senza soccorrerlo. È successo qualche giorno fa, in pieno giorno, in piazza Padre Pio a Casale. Immediato è stato l'intervento dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casal di Principe, intenti nel pieno di un servizio di controllo del territorio.

La pattuglia, infatti, si è trovata sul posto pochi istanti dopo l'accaduto così da prestare immediatamente il primo soccorso alla vittima. Tutto è avvenuto davanti agli occhi increduli di vari testimoni che hanno visto un'autovettura sfrecciare ad alta velocità e allontanarsi incurante di quanto accaduto. La vittima è stata trasportata subito all'ospedale di Aversa riportando una contusione facciale con ferita lacero contusa sotto-zigomatica e una contusione al ginocchio. In poche ore è stato rintracciato il colpevole su cui pende l'accusa di «omissione di soccorso» ed è stato anche deferito in stato di libertà «per fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali».

Questo non è il primo incidente che si registra nei pressi di piazza Padre Pio. Tanti, troppi incidenti si sono verificati nel corso degli anni all'incrocio tra via Chopin e via Vecchio di Vico a Casal di Principe. L'assenza di dossi, così come la scarsa presenza di segnaletica orizzontale e verticale, permette a tanti automobilisti incoscienti di sfrecciare ad alta velocità provocando tamponamenti continui e mettendo in pericolo perennemente l'incolumità dei pedoni, sia in pieno giorno che di notte.

A tutto questo si aggiunge un annoso problema che riguarda proprio la piazzetta che è diventato luogo di caos e parcheggio selvaggio, tanto da diffondere tra i residenti un forte malcontento e un grosso senso di malessere.

«Siamo di fronte all'incoscienza più pura - commentano alcuni - la situazione qui è stata sempre insopportabile e insostenibile. Più volte abbiamo fatto richiesta al Comune di provvedere a tutelarci. É diventato pericoloso anche solo attraversare la strada in questo posto, per non parlare di gente che lascia le proprie autovetture un po' dove capita creando disagi di ogni tipo. Qui i giovani si riuniscono e questo ci fa piacere, ma non in queste condizioni, è davvero rischioso. Ci sono stati alcuni interventi e piccoli accorgimenti, ma è chiaro che non basta. Quanto altro dobbiamo aspettare affinché qualcuno ci lasci le penne? Poi innalzare lapidi in onore sarà tutto inutile e palcoscenico». Dunque, l'appello viene rivolto in primis all'amministrazione comunale per trovare una soluzione più concreta e soprattutto tempestiva che possa in qualche modo tutelare i residenti, a cui invece va l'invito ad una maggiore prudenza, seppure non sempre sufficiente di fronte ad automobilisti incoscienti e irresponsabili.