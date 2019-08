CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 17 Agosto 2019, 12:00

Se il mese di luglio ha segnato il tempo delle proteste e delle contestazioni, per la Jabil di Marcianise il mese di settembre sarà caratterizzato da un piu impegnativo dialogo tra azienda e sindacati sul tema sempre «caldo» dei 350 licenziamenti annunciati. A dare risalto decisivo alla vertenza sarà la ripresa del confronto tra le parti sociali prevista per il 3 settembre, con una fase di interlocuzione che potrebbe prolungarsi addirittura fino al 6 settembre. Una trattativa ad oltranza, in altre parole, che verrà interrotta solo il 4 settembre quando la categoria dei metalmeccanici sarà chiamata a Roma ad affrontare il tema del contratto nazionale.