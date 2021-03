Requisitoria Pm sull'assassinio di Katia Negata perizia per il marito imputato

SAN TAMMARO - Sarà pronunciata il prossimo 16 aprile la requisitoria del Procuratore generale della Corte di Assise di Appello di Napoli al processo che vede imputato Emilio Lavoretano, l’ex gommista accusato del delitto della moglie Katia Tondi la giovane mamma di 31 anni trovata strangolata nell’appartamento coniugale di San Tammaro il 20 luglio del 2013.

I giudici di secondo grado (presidente Maria Alaia), in particolare, non hanno ritenuto necessaria una perizia chiesta dalla difesa nei motivi di appello, ma hanno ammesso una consulenza di parte del dottor Luca Lepore con allegate alcune note nella produzione della documentazione aggiuntiva: ovvero, riviste scientifiche, bibliografie, casi analoghi e altre attività relativi all’orario della morte della donna sul quale si è incentrato tutto il processo. La difesa aveva inoltre chiesto ai giudici di Appello di sentire anche il professor Vittorio Fineschi, medico legale che aveva elaborato una perizia a difesa dell’imputato. Sempre per il prossimo 16 aprile è prevista anche la discussione di una delle parti civili rappresentata dall’avvocatessa Rosanna Santoro. Alla successiva udienza sarà la volta dell’avvocato di parte civile Gianluca Giordano mentre a difendere Lavoretano ci sono gli avvocati Carlo Destavola ed Elisabetta Carfora. Nel corso di un intervento in aula il pg, a proposito delle perizie, ha mosso alcune critiche sullo svolgimento delle indagini come aveva sottolineato in molti punti l’avvocatessa Natalina Mastellone.

