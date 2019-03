CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 26 Marzo 2019, 08:26

La via della seta parte dalla Cina e arriva in Italia passando per Caserta e San Leucio. All'origine del progetto, una mostra fotografica, «Our Silk Road - La nostra Via della Seta», che sarà inaugurata il 6 aprile al Belvedere. Una iniziativa che si è concretizzata con l'operazione posta in essere da Massimo Sgroi, curatore italiano della rassegna che porterà a Caserta 171 opere di fotografi internazionali, selezionate, fra 8000 scatti, da Zeng Yi, artista di fama mondiale, e del comune di Caserta che ne ha colto immediatamente le enormi possibilità. L'iniziativa, infatti, si sta già allargando e articolando in mille altri progetti.