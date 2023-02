Aversa è tra le città più attive nell'utilizzo dei fondi Pics e del Pnrr. Ad affermarlo quello che in molti definiscono il sindaco ombra, il vicesindaco Marco Villano del Pd, tra i più attivi dell'esecutivo guidato dal sindaco Alfonso Golia. «In cabina di regia con la Regione Campania ha dichiarato Villano parlando delle novità in tema di Programmi Integrati Città Sostenibile (Pics) - abbiamo rideterminato gli interventi dei Pics. In particolare, abbiamo sostituito il Leonardo Bianchi (che prevedeva un intervento 6,2 milioni di euro) con il recupero di piazza Marconi, della realizzazione del giardino nel Palazzo Orineti in via Drengot, il recupero dell'ex Casa del Fascio in via Roma e la realizzazione del progetto Luci di artista. A breve arriverà il relativo decreto e partiamo». Il progetto Luci d'artista porta a pensare all'iniziativa natalizia di Salerno nota ai più, ma Villano spiega: «Assolutamente no. Avremo la valorizzazione del nostro patrimonio artistico culturale tramite un'illuminazione studiata. I nostri monumenti, le nostre chiese potranno mostrare la propria bellezza anche al buio».

Tornando ai Pics il numero due della giunta Golia spiega: «Abbiamo conseguito una grande vittoria perché abbiamo ottenuto una copertura certa per effettuare quattro interventi storici. In aggiunta a quelli già fatti siamo uno dei comuni che sta spendendo di più e più velocemente i fondi. Sono contentissimo perché le tante ore di lavoro le poche chiacchiere e le tantissime delibere stanno producendo fatti concreti e positivi per la città». Spiegati anche i numeri: «Abbiamo già appaltato 18 milioni di opere pubbliche, ne appalteremo nei prossimi due mesi altri 11. In due anni di attività come assessore, con il grande aiuto dell'ufficio tecnico comunale (costituito da Leopoldo Graziano e Lucia Borrata e dal dirigente Raffaele Serpico) appalteremo quasi 30 milioni di opere pubbliche. Grazie al sindaco che mi ha consegnato e dato carta bianca su tutto relativamente alle deleghe assegnatemi e ai tanti consiglieri di maggioranza che hanno sostenuto e aiutato affinché tutto questo fosse possibile».



Villano sposta, poi, il proprio sguardo al futuro, alla programmazione che deve cambiare il volto di Aversa: «Per la nuova programmazione 2021/2027 abbiamo già 12 milioni di progetti pronti da candidare (Chiesa Annunziata, Leonardo Bianchi, Palazzo Sant'Andrea e Palazzo Pime). Ora dobbiamo concentrarci sulla chiusura dell'iter del Puc. Non possiamo indugiare ulteriormente».

Tutto questo è bello, ma le strade sono impraticabili, nelle scuole piove dal soffitto. Insomma, grandi opere, sembra che a mancare sia la manutenzione ordinaria. «Non scherziamo, - afferma Villano - le strade di Aversa che sono state asfaltate in questi ultimi mesi sono tantissime. Impossibile ricordarle tutte. Come piace dire al sindaco, Aversa è una città cantiere e lo sarà per molto. Al momento sono stati appaltati e son in corso i lavori relativi a: Scuola Montessori, Scuola di via Guido Rossa, via Raffaello, via Costantinopoli, Via de Chiara, via Santa Lucia, via Caruso, viale Europa, il meraviglioso Parco San Lorenzo, via Gramsci, via Selicelle, Parco di via della Repubblica, il Palazzetto di via de Nicola, lo Stadio Bisceglia».

«Per quanto riguarda i progetti pronti e solo da appaltare, - conclude il vicesindaco aversano - abbiamo: l'ex carcere mandamentale, l'ex Ufficio del Giudice di Pace, il Giardino dell'Annunziata, il Giardino di via San Lorenzo, viale Kennedy e viale della Libertà, la realizzazione di un parcheggio interrato e del parco urbano in via Santa Lucia, l'ampliamento del sottopasso di via della Repubblica».