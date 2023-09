Casertana-Catania, scatta il divieto di consumo e vendita di alcolici

Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, in occasione della partita di calcio del campionato di serie C tra Casertana e Catania, che si disputerà oggi allo stadio “Pinto”, alle 14, ha firmato un’ordinanza con la quale viene stabilito il divieto assoluto di consumare e vendere bevande alcoliche e/o superalcoliche, di qualsiasi gradazione edin qualsiasi contenitore, e altre bevande in vetro o in lattina, dalle 10 di questa mattina e fino all’ora successiva la fine della partita all’interno dello stadio “Pinto”, e nel raggio di 500 metri dall’impianto sportivo e, in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, nelle seguenti strade: viale Medaglie d’Oro, via San Carlo, viale Beneduce, piazza Andolfato, Via Unità Italiana, via Fratelli Rosselli, via Laviano, via Gemito, via S. Augusto, via G.M. Bosco, via Ruggiero, piazza Cattaneo, via Falcone, via Borsellino, viale Cappiello, via Ruta, piazza Pitesti, via Marchesiello, viale Michelangelo, viale dei Bersaglieri, via Gallicola, via Einaudi, via Roma, corso Trieste, via Settembrini, via De Gasperi, via Buccini, via De Franciscis, via Caduti sul Lavoro e relative traverse, e Piazza Dalla Chiesa. Il provvedimento è stato adottato per prevenire la possibilità che tali contenitori vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere.

L’unica eccezione riguarda la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto all’interno di locali adibiti alla somministrazione o nelle loro pertinenze regolarmente autorizzate.

L’ordinanza prevede che la somministrazione da parte degli esercizi pubblici potrà avvenire unicamente in bicchieri monouso biodegradabili. Tale divieto non trova applicazione quando la vendita o la somministrazione con la conseguente consumazione avvenga all’interno del locale o nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico, con tavolini, sedie, dehors e altre strutture autorizzate. In tutti gli esercizi pubblici interessati dovrà essere esposto al pubblico, in modo visibile sugli accessi dall’esterno, un cartello recante i divieti e gli orari in cui gli stessi hanno efficacia.