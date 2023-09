Tenta di rubare bottiglie di alcol al supermercato, bloccato dal cassiere

Bottiglie di liquori e birra. Questo il bottino che ha tentato di portar via un cittadino straniero che aveva finto di comprare degli alimenti all'interno del supermecato ex Carrefour di via Battisti a Caserta. Ad avvertire i clienti è stato il cassiere che si è accorto che qualcosa stava per essere portato via dal negozio: è stato, in verità, l'allarme antitaccheggio che non ha smesso di suonare a far scattare l'attenzione in direzione dell'uomo che stava per fuggire via. E così, sono subito intervenuti i carabinieri di Caserta che hanno bloccato il ladro e rassicurato il cassiere.

