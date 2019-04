CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 16 Aprile 2019, 09:04

Pedane sul Corso Trieste a Caserta pericolose, rimozione al via. Si parte questa settimana. Sarà una ditta incaricata dal Comune a smantellare le strutture in legno composito installate nel dicembre del 2015. Ma non sarà un lavoro di breve durata. L'eliminazione delle pedane fanno sapere da Palazzo Castropignano sarà graduale. Si partirà con quelle più «rovinate» e poi si procederà con tutte le altre.