Ladro di biciclette maldestro bloccato dai carabinieri

Venerdì 5 Gennaio 2018, 16:06 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 16:06

Ruba una bicicletta, ma viene pizzicato sul fatto e arrestato dai carabinieri. E' accaduto a Caserta dove Vincenzo Bellafesta, 46enne del posto, ha cercato di portar via una bici da un garage di un palazzo in via passaggio Pio IX. Fermato prima che potesse dileguarsi è stato perquisito e trovato in possesso di vari arnesi atti allo scasso che sono stati sequestrati.L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. La biciletta è stata restituita al legittimo proprietario.