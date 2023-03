Lavori pubblici ma con un lavoratore a nero, multa di 11mila euro alla ditta

Lavori pubblici, ma con lavoratori irregolari. Se ne sono accorti i carabinieri della stazione di Grazzanise che con il personale del nucleo dell'spettorato del Lavoro di Caserta, hanno contestato a una società di costruzione - che stava svolgendo interventi per la realizzazione di una villa comunale - l’omesso invio dei lavoratori alla prevista visita medica e l’impiego di operai irregolari.

Un lavoratore, in particolare, è stato controllato in maniera attenta: era senza il contratto e, così, è scattata la sanzione per 11.014,03 euro. L'area da riqualificare si trovava in località Brezza a Grazzanise - di circa mille metri con un costo di 100mila euro - ed è situata accanto alla scuola di Brezza: da giorni erano in corso i controlli che si sono conclusi con la maxi-multa.

«Abbiamo utilizzato dei fondi dei residui mutui della Cassa depositi e prestiti per realizzarla - ha spiegato il sindaco di Grazzanise, Enrico Petrella - è in programma la recinzione per la realizzazione nel terreno accanto alla zona da riqualificare». C'è in programma anche l'ampliamento del cimitero (secondo lotto) e con un finanziamento del 2013 è prevista l'apertura di un altro cantiere per l'adeguamento della rete idrica, domani è previsto l'avvio del cantiere. E ancora, saranno piantati 180 lecci per un costo di 60mila euro.