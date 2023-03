Bagnoli Irpino: lavoratori in nero, ditta sospesa con sanzioni per 28mila euro e denunce

Lavoratori in nero scoperti a Bagnoli Irpino. Operavano per conto di due imprese. Sono stati i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, insieme ai colleghi della locale Stazione, a scoprire le irregolarità che hanno portato a due denunce, a sanzioni amministrative e prescrizioni per un totale di oltre 28mila euro.

Sono state riscontrate delle irregolarità relative sia all’obbligo della sottoposizione a visita medica sia all’assunzione di quattro lavoratori. Non solo. Una delle due attività imprenditoriali è stata sospesa, per aver impiegato lavoratori non regolarmente assunti in misura superiore alla soglia del venti percento del totale delle rispettive maestranze, fissata dalla normativa vigente. Tali controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia.