Lezioni deserte, gli studenti chiedono più sicurezza: «Così peggio che in Dad»

Tanti banchi vuoti, ieri, nelle scuole superiori casertane. Nella maggior parte degli istituti di Caserta e provincia, infatti, gli studenti sono in agitazione e da lunedì disertano le lezioni in segno di protesta. La richiesta comune è il ritorno, almeno per un paio di settimane, alla Dad.

«Le condizioni in cui seguiamo le lezioni in presenza sono ancora peggiori di quelle che abbiamo sperimentato da casa», dice Francesco Ruggiero,...

