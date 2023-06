Strade trafficate e lungomare affollato di vacanzieri. La cartolina arriva da Mondragone nella prima domenica d'estate e racconta di una stagione turistica all'insegna delle presenze e dell'ottimismo, pronta a decollare. Ma si registra anche un morto a Castel Volturno: si tratta di un ucraino di 41 anni, deceduto sulla spiaggia libera di Pinetamare, fra il lido Paradiso e il Gate 5, a causa di un infarto. Intanto, sulla costa di Mondragone si è registrato il sold out. Gli anni della pandemia sembrano un brutto ricordo. Quella appena iniziata si annuncia come un'estate da record. «Siamo tornati agli anni del boom e della massiccia affluenza, meglio del periodo immediatamente precedente al 2021 e del rallentamento provocato nel comparto turistico dall'epidemia da Sars-Cov-2», affermano gli operatori.

La gente ha riscoperto la voglia di divertirsi e di socialità. «Ha riscoperto, soprattutto, la vacanza a chilometro zero e il mare vicino casa», dicono i titolari degli stabilimenti. Complice, forse, la crescita dei prezzi, a iniziare da quelli dei carburanti. La conferma arriva dai numeri. Ieri, poco prima di mezzogiorno, le spiagge erano quasi piene. Folla sia sul lungomare centrale, tra piazza della Repubblica e la Fiumarella, sia sulla riviera di Cicerone, nella zona nord. Qualche ombrellone ancora disponibile c'era ma solo nelle file posteriori. L'affollamento si è registrato sui diversi tratti di spiaggia libera, con centinaia di vacanzieri.

La politica dei prezzi contenuti e la scelta di innovare le strutture e l'offerta di intrattenimento sui lidi, tra musica in spiaggia, aperitivi, fitness e giochi, cucina a base di prodotti tipici, si è rilevata vincente. La discesa giornaliera con ombrellone e due lettini costa tra i dieci e i quindici euro. Qualche maggiorazione si prevede per il mese di agosto. Inoltre, a differenza di altre località, si paga solo il costo delle attrezzature e non un ticket per ogni persona che scende al mare. Gli abbonamenti mensili sono altrettanto competitivi e arrivano a un massimo di seicento o settecento euro. Pochi però sembrano essere gli ombrelloni ancora disponibili per i prossimi due mesi, almeno nelle prime file. È boom di prenotazioni e di presenze nei bed&breakfast e nelle case per le vacanze.

«L'offerta si è adeguata al mercato, con proposte di pacchetti di due o tre settimane al massimo invece della villeggiatura lunga di una volta, quella di uno o due mesi. C'è una forte richiesta, fatta soprattutto da professionisti in pensione e famiglie con bambini provenienti da Napoli e dall'entroterra casertano che, finalmente, sembra aver riscoperto Mondragone. Per i mesi di giugno e settembre invece le prenotazioni sono prevalentemente di ospiti stranieri. Questo consente di avere un alto coefficiente di riempimento delle strutture per l'intera stagione», spiega Felice Romano, un commercialista che segue molte piccole imprese del settore. I prezzi variano in funzione del tipo di struttura e del periodo e oscillano tra i cinquecento e i seicento euro la settimana in luglio per salire a settecento e ottocento in agosto. «Ci sono ancora delle disponibilità residue ma, stando a quanto si sente, si va verso il sold-out», dice ancora Romano.

La Domiziana e le altre vie del mare sono state prese d'assalto. Lunghe code si sono registrate sul tratto urbano della Domiziana in direzione nord sabato sera e ieri mattina, con tempi di attraversamento superiori ai quindici minuti, nonostante i semafori siano stati lasciati con luci lampeggianti. Dal tardo pomeriggio di domenica, invece, in concomitanza dei rientri, gli ingorghi sono stati segnalati in direzione sud sia a Mondragone che agli ingressi di Baia Domizia sia lungo l'Appia nella zona di Sessa Aurunca. Traffico a rilento anche sul lungomare, con tempi di percorrenza anche di dieci minuti.

Tre le pattuglie della polizia locale in servizio, compreso il comandante David Bonuglia, per far fluire il traffico, contrastare la sosta selvaggia e cercare di porre un freno agli episodi di microcriminalità. Sul fronte dei servizi, infine, qualche criticità si registra ancora nella raccolta rifiuti, specie nella zona dei palazzi Cirio. Ieri è iniziata la consegna agli stabilimenti balneari e alle attività commerciali, dei carrellati destinati al conferimento del vetro. La settimana prossima sarà la volta di quelli da usare per il conferimento degli altri rifiuti urbani. «L'obiettivo è di facilitare e d diffondere la raccolta differenziata in città e rendere la nostra Mondragone più bella e pulita», sottolinea il sindaco, Francesco Lavanga.