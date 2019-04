Lunedì 29 Aprile 2019, 18:06

Un canile illegale è stato sequestrato a Macerata Campania dal gruppo Forestale dei carabinieri della stazione di Marcianise. Il gestore è stato denunciato a piede libero per maltrattamento di animali.Nella struttura privata i militari hanno scoperto la detenzione di 38 cani di razza setter e spinone italiano, tra cuccioli e adulti in condizioni non consentite dalla legge. I carabinieri, con l'ausilio dei medici veterinari dell'Asl, prima hanno proceduto ad identificare tutti gli esemplari di cani rinvenuti e quindi hanno accertato che gli animali sono risultati trattenuti in recinzioni la cui superficie era insufficiente in base ai dettami stabiliti al riguardo dalla normativa regionale. Si è, quindi, proceduto al sequestro preventivo dell'intera struttura costituita da 3 aree recintate nonché dei 38 cani di razza.