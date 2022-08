Il maltempo arriva in Campania: a Caserta strade come fiumi e fogne esplose

CASERTA- Un quarto d'ora di pioggia torrenziale e Caserta è finita in ginocchio. Come ogni anno, al primo temporale estivo che ritrova puntualmente caditoie intasate, fognature a pezzi, un'incuria diffusa per tutti i servizi. Così in via Unità Italiana si è formato uno zampillo di una fogna esplosa nel bel mezzo della trada, il sottopasso della Reggia è stato colmato con un metro e mezzo di acqua e le auto vi sono rimaste bloccate.

Tutte le strade del centro sono divenute fiumi in piena, decine di alberi sono caduti. Si sono aperte micro voragini ovunque (ma quelle si aprono ogni giorno anche senza pioggia) e tutta la città è rimasta paralizzata per ore dal traffico impazzito senza un solo vigile urbano nei punti critici. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco per negozi allagati, cantinati sotto il livello dell'acqua e black out elettrici. Tutto puntualmente si è ripetuto come lo scorso anno e gli anni precedenti.