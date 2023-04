Marcianise: minacce social alla ex, 36enne in arresto

Un 36enne di Marcianise è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Macerata Campania per atti persecutori. L'uomo, che non accettava la fine della relazione sentimentale con la sua ex, per diversi mesi l'avrebbe perseguitata e minacciata di morte, generando in lei un grave stato d'ansia e il fondato timore per la propria incolumità.

In base a quanto riferito dalla donna la loro convivenza, iniziata nel 2021 e terminata nel gennaio scorso, è stata sin da subito burrascosa a causa della dipendenza del compagno da stupefacenti e alcol. L'uomo, sia durante la convivenza che successivamente alla rottura del loro rapporto, l'avrebbe minacciata e percossa più volte oltre ad averle danneggiato l'auto.

Le minacce, in particolare, avvenute sia di persona che attraverso Instagram, erano talvolta accompagnate da foto di bare. Ieri sera il 36enne ha nuovamente contattato la donna, questa volta attraverso Messenger, e si è presentato sotto la sua abitazione pretendendo di salire in casa. La vittima, intimorita, ha immediatamente chiamato i carabinieri che giunti sul posto hanno arrestato l'uomo mentre si trovava sulle scale che conducono all'abitazione della donna in evidente stato di agitazione. Il 36enne è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.