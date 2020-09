Singolare dono di nozze da parte di un avvocato specializzato in diritto di famiglia a una sua praticante: invece del tradizionale viaggio ai Caraibi o del sempre apprezzatissimo televisore 50 pollici, l'avvocato Carmen Posillipo del Foro di Santa Maria Capua Vetere ha regalato a Francesca, sua compagna di studio, che si sposa domani, un buono per una separazione consensuale gratuita o giudiziale della durata di tre anni.

LEGGI ANCHE Covid, epidemia dopo il ricevimento di nozze negli Usa: sette morti e 175 contagiati

Ovviamente si tratta di una provocazione con la quale l'avvocato Posillipo ha voluto sottolineare la tendenza all'aumento delle separazioni nei primi tre anni di matrimonio. «Se questo matrimonio supererà i tre anni - dice sorridendo la professionista - convertirò il buono in denaro». «L'ho fatto - scrive Carmen Posillipo nel biglietto di auguri agli sposi - un pò per esorcizzare, un pò per gioco e anche per scaramanzia» perché, aggiunge, «il costo della fine di un matrimonio manda in rovina ogni famiglia, quindi prima di usare questo buono pensateci bene. Auguri».



© RIPRODUZIONE RISERVATA