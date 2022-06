«Michaelica 2022»: sei comuni casertani ospiteranno convegni, concerti e mostre

Si accendono i riflettori sulla terza edizione di «Michaelica» progetto finanziato dalla Regione con Fondi Poc 2014 – 2020 – Programma di eventi per la promozione turistica della Campania – «Azione 2 – eventi di rilevanza nazionale ed internazionale - itinerari» e dai sei Comuni casertani. La «Michaelica» ha l’obiettivo di valorizzare il culto di San Michele e «il cammino dell’angelo nell’Alta Terra di lavoro». Convegni, mostre, laboratori e spettacoli per raccontare il legame profondo tra il Santo e il territorio. Sant’Angelo di Alife, Raviscanina, Rocchetta e Croce, Gioia Sannitica, Roccaromana, Castel Campagnano saranno i protagonisti assoluti di un ricco programma di eventi culturali tutti incentrati sulla riscoperta dei luoghi michaelici, attraverso il cammino noto come quello dell’Angelo.

Un nuovo modo di scoprire, un’esperienza di turismo completamente diversa. Gli itinerari michaelici si presentano, infatti, come nuovi sentieri da percorrere per chi vuole conoscere l’Italia più profonda e nascosta. In questo nuovo percorso, l’ospite si lascia alle spalle il classico concetto di viaggio per lasciarsi avvolgere da una nuova idea di turismo esperienziale. Non si è più alla ricerca di siti omologati dalla cultura globale ma si scelgono luoghi autentici dove cercare la propria essenza. I sei comuni si sono impegnati ad attivare questo nuovo percorso esperienziale che permette ai visitatori di conoscere luoghi autentici in cui sperimentare quello che è definito in tutto il mondo «il vivere all’italiana». Infatti, non solo sarà possibile visitare luoghi, ma anche assaporare i gusti dei piatti tipici, sentire gli odori ed esplorare con tutti i sensi la bellezza del territorio. Un cammino che unisce fede e cultura regalando al visitatore la sensazione di una completa connessione fisica, emotiva e spirituale.

Il programma, ricco e dettagliato di eventi, sa coinvolgere l’anima e i sensi dei visitatori. Gli itinerari dell’Angelo, detti michaelici quello del Matese e del Volturno Maggiore, solleciteranno la curiosità di chi ha voglia di perdersi nei colori della natura e per gli appassionati del trekking. Si potranno visitare luoghi suggestivi come le Grotte di san Michele, borghi e chiese, raggiungibili grazie al servizio navetta, saranno luoghi perfetti per momenti di riflessione e raccoglimento. L’esperienza sarà approfondita grazie a convegni e mostre che riveleranno nuovi aspetti del territorio e del culto di San Michele. Le note e voci di musicisti popolari coloreranno le serate degli eventi con le loro esibizioni. Le varie degustazioni degli eccellenti prodotti locali delizieranno la gola dei presenti che avranno così l’opportunità di immergersi nei sapori persi nel tempo.