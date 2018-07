Martedì 24 Luglio 2018, 13:35 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 14:02

Barricata con i bambini contro 70 migranti in arrivo a Villa di Briano a via Kruscev. Un assessore, Anna Conte, tra i capi della protesta: ha schierato al sit in anche i figli. Ha anche allattato il più piccolo durante la protesta. Il sindaco, Luigi Della Corte, cerca di mediare con i manifestanti e suoi assessori, vicesindaco compreso. Dela Corte inizialmente aveva aderito alla protesta, ieri sera, dicendo che la città non ce la fa a integrare questi altri 70 migranti perché non ha servizi. I manifestanti hanno messo una macchina in strada per bloccare il transito.I manifestanti sostengono che non si tratta di razzismo ma questione di disagio della città abbandonata a se stessa. Alla manifestazione stanno arrivando esponenti di Fdi e di Forza Nuova, molto forte nella vicina Casaluce.