Tre minori di 17, 16 e 14 anni sono stati raggiunti da un fermo eseguito dai carabinieri di Maddaloni dove si ipotizza l'accusa di rapina aggravata. Vittima, un uomo di 41 anni al quale hanno estorto 80 euro dopo averlo attirato in una trappola. L'uomo, aggredito fisicamente dal branco di minori utilizzando due bastoni legati da una catena, ha fatto ricorso alle cure mediche in ospedale dove gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in 20 giorni.

Il 41enne, mentre era a bordo della sua vettura, lungo una strada che collega Maddaloni con Cancello Scalo è stato avvicinato da uno dei ragazzini che con un espediente lo ha condotto in una zona periferica dove lo aspettavano gli altri due baby complici: qui, dopo un pestaggio, lo hanno costretto a consegnare 80 euro. La vittima ha riconosciuto i suoi aggressori da alcune foto che, insieme ad altri elementi acquisiti dai militari dell'Arma, hanno determinato il fermo della baby gang. I tre sono stati trasferiti al Centro di giustizia minorile di Napoli a disposizione del tribunale per i Minorenni.

