Miss Italia approda a Castel Volturno: sabato sera la sfilata delle reginette

Sabato 28 agosto si terrà, dalle 20.30, in via degli Oleandri a Castel Volturno, la 82esima edizione del concorso nazionale di Miss Italia. Alla kermesse, presentata da Erennio de Vita e Laura Matrone, prenderanno parte tanti ospiti. In giuria siederanno Carlo Cremona dell'Associazione i-ken nella veste di presidente, la giornalista Ester Pizzo, Direttore del Corriere di Aversa e Giugliano, il maestro Filippo Schizzano, Sergio Luise presidente del Consorzio Rinascita, padre Antonio Palazzo della Chiesa Santa Maria del Mare, un delegato della rivista Informare e Claudia Bidiren.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Comunali a Caserta, il ballo dei transfughi:le liste si rimescolano... LE ELEZIONI Reggia di Caserta, Zinzi a Franceschini: «No al biodigestore...

Le aspiranti reginette di bellezza, provenienti da tutta la Campania, sfileranno sia in abiti classici che in costume da bagno. La Miss prima classificata, che avrà diritto di partecipare alle prossime regionali, riceverà il titolo e la fascia con la denominazione del Comune di Castel Volturno. Si esibiranno sul palco gli artisti: Libero Agostinelli; Ellen Roche Roche; Mario d' Ambrosa; Ilaria Liparullo; Giusi Soviero.

La manifestazione, inserita nel cartellone degli eventi Castel Volturno in festa, organizzata dalle associazioni Santa Maria del Mare, Mediterraneamente, Comitato Città Domitia e C'entro, con il patrocinio della Regione Campania e della Provincia di Caserta, si svolgerà secondo le attuali normative anti Covid-19.