Il basket per chi lo ha praticato è come un virus o una malattia di quelle dalle quali non si guarisce e chi riesce guai fisici permettendo continua a giocare pur non avendo più venti o trenta anni. Da oltre un ventennio circa è nata in Argentina e poi si è espansa anche in Europa la Fimba, federazione internazionale maxibasket. Come per la boxe dove ci sono molte sigle e così è nata nell'est Europa l'Esba (European Seniors Basketball Association). In passato c'è stato anche un tentativo di riconoscimento da parte delle federazioni poi naufragato, ma con il maxibasket, l'unica certezza è che si gioca a pallacanestro e ci si diverte, abbinando anche il turismo. In Campania sono attivi da anni i Golden Players che lo scorso giugno hanno partecipato ai campionati europei Esba ad Albufeira in Portogallo, aperti però anche a squadre d'oltreoceano.

Dal 25 agosto al 3 settembre invece ci saranno i mondiali della nazionale Over 40 di basket a Mar de Plata in Argentina e della squadra azzurra farà parte il casertano Danilo D'Orta. Playmaker di ruolo, Danilo D'Orta oggi quarantaduenne è cresciuto nella Juvecaserta, poi Sant'Antimo, Cestistica Acquaviva, Opera Milano, Vis Nova Roma, Cedri e Koinè San Nicola le squadre dove ha militato. Negli ultimi due anni ha giocato con lo Step Back Basket Caiazzo con il fratello minore Dario, sfiorando la promozione in serie B interregionale. Gioca e vince, si ferma per un po', poi riprende fino a candidarsi per un posto in azzurro con il team over 40 dell'Italiabasketover che ha vinto gli ultimi due mondiali che si sono disputati nel 2017 e nel 2019 ed il titolo continentale vinto lo scorso anno.

Ad Albufeira lo scorso mese erano presenti squadre non solo europee, l'Italia aveva ben otto rappresentative e quasi in ognuna di queste c'è stato un ex cestista della Juvecaserta.

Nella formazione over 65, quinta classificata nella categoria, c'erano Piero Giani e Silvio Donadoni, la over 60 femminile ha vinto l'oro come la over 50 maschile della quale facevano parte Claudio Acunzo, Francesco Longobardi e Michele Marino, nella over 55 c'erano Gennaro Palmieri, Renato Giannini e Prisco Racioppoli, nella femminile over 45 che ha vinto l'argento c'era Laura Gambardella figlia di Paolo, ex della prima Juvecaserta compagno di squadra di Di Lella, Gavagnin etc. Claudio Capone e Joe Dalla Libera militano nella over 55 della Fimba, ovviamente oltre i cestisti ci sono anche i coach come Gianni Ilario alla guida degli over 60. La passione per il basket trova una risposta anche nella squadra forense del tribunale sammaritano che ha vinto cinque edizioni su sette del torneo nazionale fra le rappresentative dei tribunali.