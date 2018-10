CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 20 Ottobre 2018, 13:00

La moda è la sua passione da sempre. Di entusiasmo ne ha davvero tanto e si percepisce dal volto, sorridente e gioviale. Diploma all'Istituto tecnico economico Marconi di Vairano Patenora e laurea triennale in fashion design alla Marangoni di Milano. Myrko Zoglio ha ventuno anni, certo pochi, ma tutti vissuti intensamente nella frenetica ricerca di trovare soddisfazione in quello che per lui è ora un vero lavoro. Il brand Zoglio fa già la differenza. Capi eleganti da sera e da cocktail, abiti che hanno un approccio...