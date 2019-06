Sabato 22 Giugno 2019, 18:09

«Non ricordo nulla», così ha risposto al gip Minio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto, Gianfranco Lamonica, 45 anni di Caserta. L'uomo è accusato di resistenza armata a pubblico ufficiale perché mercoledì scorso è rimasto ferito al braccio nel corso di una sparatoria dopo aver creato momenti di panico con un'arma, in via Vescovo Natale, nel rione Tescione a Caserta. Al termine dell'interrogatorio che si è svolto all'interno del reparto di medicina d'urgenza del nosocomio, dove il 45enne è tuttora ricoverato e dove rimarrà per altri 30 giorni, secondo la prognosi dei medici, il giudice gli ha concesso gli arresti domiciliari.È stato assistito nella difesa dall'avvocato Paolo Caterino. Mercoledì in un bar del centro il 45 enne armato di una pistola prima si è barricato nel locale poi quando gli è stato intimato di uscire, ha opposto resistenza e per timore che potesse fare una strage gli agenti lo hanno ferito a braccio e alla gamba. La pistola da lui posseduta era un'arma per il softair.