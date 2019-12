Sono state le dichiarazioni di alcuni pentiti, riscontrate dagli investigatori, a far luce su un delitto di 28 anni fa, commesso a Marcianise in un circolo ricreativo dove fu ucciso Raffaele Paolella (ÙMeccanic) mentre guardava con altri avventori la semifinale di Coppa delle Coppe di calcio, Barcellona-Juventus. Per questo delitto sono stati destinatari di due misure cautelari, Antonio Letizia, 50 anni, di Marcianise detto Tonino o Fifì, e Vittorio Musone, 68 anni, di Capodrise detto Mino entrambi vicini al clan Belforte già detenuti per altro, rispettivamente nelle carceri di Parma e Sassari.

Il provvedimento del gip del tribunale partenopeo è stato eseguito dagli agenti della Questura di Caserta, mentre le indagini, coordinate dalla Procura antimafia di Napoli sono state delegate agli agenti della locale Squadra Mobile.

