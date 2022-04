Pasquetta a Carditello tra arte, natura e benessere con la Fondazione Real Sito

Una gita fuori porta nella Reggia di Carditello per trascorrere, domenica 17 e lunedì 18 aprile, un weekend all'insegna del binomio arte e natura. In occasione delle festività pasquali, la Fondazione Real Sito di Carditello - guidata dal presidente Luigi Nicolais - promuove attività per adulti e bambini, nell'ambito del programma dedicato al benessere psicofisico dei visitatori. E non solo.

In programma, visite accompagnate tematiche per scoprire Meridiane, Scuderie e Galoppatoio, con la Cappella dell’Ascensione a fare da protagonista e l’Albero della Pace con i messaggi di pace firmati dai bambini, e spazio alle passeggiate sui pony. E non solo. A Pasquetta appuntamento nella suggestiva area pic-nic, presente nel Bosco di Cerri con tavoli su prenotazione, con amici e famiglie che potranno degustare le ricette pasquali completamente immersi nella natura di Carditello.