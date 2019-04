Pd-Velardi, serenità «a tempo» ritrovata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 4 Aprile 2019, 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la ritrovata pace, o la temporanea tregua, in maggioranza, la giunta di Antonello Velardi ha approvato lo schema del bilancio di previsione che entro venti giorni dovrà essere sottoposto al giudizio e al voto del consiglio comunale. Velardi e il suo esecutivo hanno, quindi, scelto di non approvare in un'altra seduta del consiglio (anche perché non ci sarebbe più tempo) gli atti propedeutici al bilancio, rinviati nell'ultimo consiglio dalla maggioranza compatta, ma di portare direttamente il documento di pianificazione economica e programmazione politica completo di tutti gli atti nel prossimo che si dovrebbe svolgere entro il 20 aprile.IL TAVOLOUna riunione di consiglio comunale quanto mai decisiva per la prosecuzione dell'amministrazione Velardi poiché, in caso di voto negativo su bilancio, interverrebbe lo scioglimento automatico. Finora non è stata ancora decisa la data e nei prossimi giorni sarà la conferenza dei capigruppo a fissare il giorno della seduta con all'ordine del giorno la discussione e la votazione del bilancio. Le voci del documento sono state modificate rispetto alla bozza pubblicata due settimane fa, le tasse non aumenteranno e diversi tagli sono stati operati sui servizi e sui finanziamenti. Un bilancio che è rimasto invariato rispetto a quello dello scorso anno, grazie anche ad un'attenta analisi effettuata da alcuni consiglieri di maggioranza che ha consentito il recupero di economie ed ha evitato qualsiasi aumento come programmato. Con il bilancio di previsione che definisce l'entità, la natura e la destinazione della spesa che il Comune potrà sostenere nel corso dell'anno e le relative modalità di finanziamento, è stato approvato anche il Dup, il documento unico di programmazione, che è il principale strumento per la guida strategica e operativa e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione. Con questa manovra, il sindaco e la giunta hanno accolto una delle istanze del Pd, in aperta polemica con il primo cittadino da circa due mesi.