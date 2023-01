Piazza Vetrano, i residenti di Tredici e Falciano chiedono lumi all'amministrazione comunale sui tempi del cantiere. I lavori, iniziati a marzo dello scorso anno, si sono interrotti infatti quasi subito e da allora l'area di circa 2.500 metri quadrati, che un tempo ospitava panchine e giostrine, è completamente abbandonata. Così come l'intera zona che ha già perso quattro attività commerciali mentre altre due potrebbero abbassare le saracinesche a breve.

«Questo era l'unico spazio verde attrezzato e l'unico luogo di aggregazione del quartiere» fa notare Gennaro Fiorito del movimento civico Casa di Vetro che, insieme a tanti altri residenti delle frazioni di Tredici e Falciano, sta tempestando di mail la casella di posta elettronica di sindaco e assessori in attesa di una risposta che, a distanza di mesi, non è ancora arrivata. «Questa piazza, che si trova tra via Marconi, via Campania e viale Lincoln, - racconta - era molto frequentata da bambini, anziani e intere famiglie, da quando è stata recintata per dare il via ai lavori, si sono spostati tutti altrove e sono diminuiti anche i flussi.

I primi a risentirne sono stati i commercianti. Basti pensare che in poco tempo hanno chiuso un bar, una pasticceria e un ristorante. Ma sono a rischio anche altre attività perché questa ormai è diventata un'area di transito, peraltro sporca e poco sicura. Noi cittadini abbiamo il diritto di sapere perché sono stati sospesi i lavori, se e quando riprenderanno e quali sono gli interventi che il Comune intende realizzare in queste frazioni». I residenti contestano anche la decisione dell'Ente di istituire il senso unico di marcia in viale Lincoln, che costringe gli automobilisti ad allungare di qualche chilometro il percorso attraverso via Sossietta Scialla per poter far rientro a casa. E ancora l'assenza di manutenzione del verde, le buche in strada, la presenza di topi e l'illuminazione a singhiozzo o del tutto assente come in via Curie dove si registra un incremento degli atti di vandalismo, degli episodi di microcriminalità e anche dei furti nelle abitazioni.

Il destino di Piazza Vetrano ha alimentato un lungo dibattito anche sulle pagine social dove i residenti hanno rimarcato di non voler più essere considerati cittadini di serie B e di essere pronti a firmare una petizione per ottenere l'attenzione delle istituzioni. «Dispiace che le nostre lettere non siano state prese in considerazione conclude Fiorito anche perché l'assenza di dialogo ci fa sentire ancora più abbandonati. Abito qui da trent'anni ma il degrado non aveva mai raggiunto questi livelli». Dal Comune intanto l'assessore ai lavori pubblici, Massimiliano Marzo, tenta di tranquillizzare i cittadini e fa sapere che il progetto di restyling di piazza Vetrano sta seguendo l'iter previsto e che in primavera riprenderanno tutti gli interventi. Il progetto prevede infatti la realizzazione di un vero e proprio parco urbano con un'area ludico-sportiva, un nuovo arredo e tante piantumazioni. Il primo intervento, che ha riguardato la recinzione e la messa in sicurezza dell'area, è stato realizzato con fondi di bilancio comunale, la riqualificazione vera e propria inizierà in primavera grazie alle risorse del Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza).

«Per quest'opera spiega l'assessore Marzo abbiamo ottenuto un finanziamento di 681.955mila euro. A dicembre è stato approvato il progetto esecutivo e i lavori dovranno essere aggiudicati necessariamente entro il 31 marzo pena la perdita dei fondi. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità del decoro urbano e il tessuto ambientale del luogo attraverso un intervento di rigenerazione che investirà l'intera piazza con la realizzazione di un'area giochi e il rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione. Piazza Vetrano con questo intervento diventerà una delle piazze più belle della città».