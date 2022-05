Pistola in faccia per rubare un cellulare i passanti lo aggrediscono: preso

La scena sembra quella di un film: un uomo armato di circa trent'anni punta una pistola sul volto di una donna che percorre via Roma con il cellulare fra le mani. Sono le ore 20 e 10 di un giovedì qualunque. La strada è trafficatissima, come sempre. Ma un urlo rompe la ruotine serale: i negozianti di via Roma assistono alla scena basiti. Mentre il rapinatore strappa dalle mani della donna il telefono, un giovane con una giacca a vento beige...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati